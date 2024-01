Immobile: «Veniamo da 40′ importanti contro l’Inter! La Lazio…»

Conferenza stampa per Immobile a Riyad alla vigilia di Inter-Lazio di Supercoppa italiana. Il centravanti ha parlato insieme al suo mister, Maurizio Sarri

Partita importante che va a coronare il percorso dello scorso anno. Sentite il peso per un trofeo che manca da anni?

Sentiamo il peso della partita, dell’importanza della partita. Trofeo con due finali, abbiamo poco tempo per prepararle. Vogliamo godercela al massimo.

Come stai fisicamente?

Mi manca un po’ il ritmo partita perché sono stato fermo tre settimane. Importante giocare 15′ col Lecce. La squadra non si è allenata molto e non ho avuto modo di fare tanti allenamenti. Mi sono allenato sulle mie gambe.

Riferimento la partita di un mese fa?

Noi facciamo riferimento sempre alle partite che facciamo. Giocato poco tempo fa, è stata un buon banco di prova. Fatti 40′ di calcio importante, ma non abbiamo concretizzato. Bisogna ritoccare qualcosa.

Come hai vissuto il derby? E cosa vi ha dato averlo vinto?

Io l’ho vissuto male in uno stanzino all’Olimpico per vedere e non vedere. Era importante passare il turno, dare gioie e continuità. Una volta finita, ho chiesto di festeggiare la sera e poi dimenticare. Abbiamo pensato alle vittorie e alle sconfitte in passato.

Qualcosa è cambiato negli ultimi tempi?

Noi non abbiamo mai avuto problemi dentro, ho voluto difendere il gruppo dopo Empoli. Ci mancava solo continuità e fare bene, la squadra ha sempre lavorato al massimo.

Mondo saudita in futuro?

Sicuramente campionato in crescita, rispetto al 2019 infrastrutture cambiate. Credo che ora tutti stanno puntando gli occhi sull’Arabia, vogliono credere che ci sarà un campionato importante. In passato ho avuti avvicinamenti, ma poi non si è fatto più niente. Io ho cercato sempre di essere il più onesto e limpido possibile.

Ha parlato con Milinkovic Savic?

Sergej lo state scoprendo ora, ma noi negli anni ce lo siamo goduti per bene. Grande campionato, giocatore forte che ha fatto un pezzo di storia della Lazio. Quando è andato via ci è dispiaciuto.