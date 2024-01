Sarri: «La partita più difficile ce l’abbiamo noi. Percentuale non oltre il 30%»

Conferenza stampa per Sarri a Riyad alla vigilia di Inter-Lazio di Supercoppa italiana. Il tecnico biancoceleste così in vista della semifinale.

CONFERENZA SARRI – Questa la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Inter-Lazio.

Vi state allenando sui rigori?

Difficile allenarsi suoi rigori. Lo faremo, ma ci credo poco. Ho espresso una mia idea sulla competizione, noi veniamo qui motivati. La partita più difficile ce l’abbiamo noi, le percentuali di finale non vanno oltre il 30%.

Firmerebbe per il pari?

Nella mia vita non ho mai firmato una cambiale. Ce la giochiamo, loro sono più forti, ma serve dimostrarlo.

Punto infortunati?

Zaccagni ha dolore al piede, speriamo di recuperarlo. Taty ha fatto lavoro a parte, credo non recupererà. Ieri fermo pure Patric e Cataldi ma non per problemi fisici. Qualcuno lo avremo, altri no.

Soddisfazione per un trofeo mai conquistato?

Tutti i trofei sono belli e soddisfacenti. Ma c’è differenza tra quelli che risolvono la parte economica e quelli no.

Dove migliorare rispetto all’ultimo confronto con l’Inter? Consigli su rigore a Ciro?

Si può chiedere se li fanno tirare tutti e cinque a lui, ma la vedo dura (ridono in sala, ndr). Contro l’Inter bisogna migliorare nel non fare cazz***.

Sei felice di questa Lazio?

Se dico che i terreni sono brutti è per non fare una polemica sterile, uno quanto aiuta lo fa in buona fede. Non c’è niente da litigare. Lazio? Noi allenatori vogliamo sempre qualcosa in più a livello di risultati. Dal punto di vista personale, mi ha ridato il gusto di allenare.

Come ha reagito Isaksen al cambio di domenica?

Voglio parlare della partita, mi lasciano indifferenti le reazioni dei giocatori ai cambi. Se reagiscono male vuol dire che ha problemi con l’allenatore, se risponde bene significa che non gliene frega un ca***.

Calcio saudita a livello internazionale?

L’arrivo di nomi importanti scatena interesse, tecnicamente però da vedere. Questi giocatori possono aiutare, ma in passato ci sono stati nomi che non hanno portato ad un’esplosione di una lega come in America. Ma spero possano migliorarlo.

Luis Alberto spesso con l’Inter non dall’inizio: un caso o scelta?

Direi un caso, ma se arriva alla stessa scelta molte volte vuole dire che c’è una motivazione. A getto direi casuale, poi mi dici che l’hai fatta 4 volte su 5…