Inter-Lazio, Sarri ritrova l’artiglieria pesante. Due top rientrano – TS

La Lazio pronta a sorprendere l’Inter di Simone Inzaghi. Maurizio Sarri ritrova l’artiglieria pesante: da sistemare le idee – scrive Tuttosport – in vista della semifinale di Supercoppa Italiana.

RIENTRO – Una Lazio indipendente domani sera a Riad, ma – scrive Tuttosport – due come Immobile e Luis Alberto è sempre meglio averi scaldati e pronti a scendere in campo. Per la gara di domani sera contro l’Inter in Arabia Saudita, Maurizio Sarri ha ritrovato l’artiglieria pesante. Il tecnico della Lazio sa che nei match importanti è fondamentale alzare l’asticella e il livello di esperienza. Proprio Riad infatti, regala ai biancocelesti ricordi positivi quando nel 2019 la Lazio con Immobile e Luis Alberto alzarono al Supercoppa ai danni di Sarri, all’epoca allenatore della Juventus. Nell’ultimo match dell’Olimpico dove l’ha portata a casa l’Inter, lo spagnolo restò in panchina per punizione dopo i fatti di Madrid. Adesso, in vista della delicata semifinale, è il momento di tornare a essere leader in campo. È questo il compito che spetta a Immobile e Luis Alberto. Sarri pensa ancora come bucare la difesa di Simone Inzaghi e continua ad avere la tentazione di riproporre Felipe Anderson come falso nueve. In Arabia Saudita ci sarà anche Castellanos che è rimasto ai box in occasione del derby di Coppa Italia per una lesione all’adduttore. Ieri però, è sceso in campo nell’allenamento insieme ai suoi compagni. Difficile vederlo in campo già domani, al massimo si aspetterà di farlo giocare in caso di finale contro una tra Napoli e Fiorentina, scrive Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Francesco Tringali