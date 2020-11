Handanovic: “Inter, ancora tutto aperto. Dalla porta percezione di vincere”

Condividi questo articolo

Samir Handanovic

Handanovic ha parlato a Inter TV nel post partita di Real Madrid-Inter 3-2. Queste le sue considerazioni sulla sfida giocata a Valdebebas e valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

PECCATO PER IL RISULTATO – Samir Handanovic parla a Inter TV al termine di Real Madrid-Inter: «Qui non è mai facile. Almeno io dalla porta avevo la percezione che la potevamo vincere. Dopo il 2-2 siamo andati vicini al gol, purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni. Gli episodi fanno la differenza ed è su questi che si decidono le partite. Il calcio è bello per questo: è ancora tutto aperto. Nel girone di ritorno dobbiamo fare sicuramente meglio come punti, come prestazione l’abbiamo fatta ma non abbiamo raccolto quello che meritavamo».