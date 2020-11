Handanovic: “Inter sa di giocare bene ma si compiace! Potevamo vincere”

Handanovic

Handanovic è intervenuto ai microfoni di “Mediaset” al termine di Real Madrid-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

CONSAPEVOLEZZE – Samir Handanovic parla così al termine di Real Madrid-Inter: «C’è amarezza e rabbia, secondo me abbiamo fatto un’ottima gara con qualche errore. Gli errori si fanno e ci saranno sempre, ma di solito le squadre che ne fanno di meno sono più brave e vincono. Noi abbiamo creato tanto, non abbiamo sfruttato le occasioni dopo il 2-2. In campo avevo la percezione di poter vincere, loro con una ripartenza hanno fatto gol. C’è una grande consapevolezza che questa squadra gioca bene, però a volte si compiace. Dobbiamo essere più cattivi perché serve a fare punti. Purtroppo creiamo tanto ma non sfruttiamo e su poche occasioni che concediamo gli avversari fanno gol. Questo è un po’ il momento».