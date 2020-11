Lautaro Martinez: “Meritavamo di più. Ora testa bassa e lavorare”

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita di Real Madrid-Inter, match terminato 3-2 per gli spagnoli

AMAREZZA – L’Inter cede in casa del Real Madrid e complica la situazione nel girone B. Lautaro Martinez ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita: «Abbiamo fatto di tutto per vincerla, abbiamo pressato il Real Madrid nella sua metà campo e non li abbiamo fatti giocare tranquilli. Siamo arrabbiati perché dovevamo vincerla, abbiamo creato e fatto tanto per vincerla. Dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Ci mancano i dettagli, perché in questa competizione il dettaglio fa la differenza, fai di tutto per vincerla e poi errori nostri, nel non fare gol, ci condannano. Dobbiamo essere più attenti e lavorare. Chiacchiere su di me? Lo dite voi, io lavoro per me, per l’Inter e per i miei compagni. Quando segni sei un fenomeno, altrimenti no. Io lavoro, a volte segno e a volte no. Ma sono sicuro di star facendo tutto il necessario per dimostrare che sono a livello di questo calcio. Da parte mia sono sempre tranquillo e lavoro a testa bassa».