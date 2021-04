Hakimi: «Contro lo Spezia partita complicata ma resta il vantaggio!»

Hakimi dopo Spezia-Inter terminata 1-1, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del pareggio, dell’obiettivo scudetto e del vantaggio sul Milan secondo.

OBIETTIVO SCUDETTO – Hakimi dopo Spezia-Inter 1-1, ai microfoni di Sky ha parlato così: «Era una partita complicata, però abbiamo fatto tutto il possibile per vincere. Un punto fondamentale per noi perché il Milan non ha vinto. Per noi è importante continuare così. Tra poco vorremmo raggiungere il nostro obiettivo! Sappiamo che c’è questo vantaggio».