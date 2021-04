Provedel: «Inter prima, grande risultato per noi. Ci siamo riscattati»

Ivan Provedel, portiere dello Spezia, si dichiara soddisfatto per il punto raccolto contro l’Inter. Ecco le parole dell’estremo difensore dopo la gara.

PUNTO GUADAGNATO – Per ventisette minuti lo Spezia accarezza il sogno della vittoria contro l’Inter. Ma Ivan Perisic risponde a Diego Farias, trovando il gol del pareggio definitivo. Ivan Provedel, estremo difensore dei liguri, si dichiara tuttavia soddisfatto a fine gara: «Per come si era messa la partita, ci si poteva far ingolosire. Però, contro una squadra che è prima meritatamente, un punto con questa prestazione è un grande risultato per noi. Sono molto felice, ci siamo riscattati, ci siamo ripresi la fiducia persa domenica scorsa. Doppia parata su Romelu Lukaku? Ho cercato di rimediare alla situazione e alla fine è andata bene. Sono contento di aver aiutato la mia squadra».

Fonte: acspezia.com