VIDEO – Crotone-Sampdoria 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Crotone-Sampdoria, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



RENDIMENTO OPPOSTO – Crotone-Sampdoria 0-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. Secondo successo in quattro giorni per la Sampdoria, mentre di contro il Crotone già spacciato è alla sesta sconfitta consecutiva. Trova solo l’illusione ottica del secondo gol di fila Jakub Jankto, che col sinistro fa muovere la rete ma prende solo l’esterno. Al 53′ invece tutto buono, quando Manolo Gabbiadini crossa dal fondo per la deviazione di Fabio Quagliarella da mezzo metro. Il capitano blucerchiato potrebbe anche raddoppiare, ma Alex Cordaz si oppone sul suo sinistro. Simy, sempre a segno nelle sette partite con Serse Cosmi allenatore, ferma la sua serie realizzativa anche perché nel finale Emil Audero gli dice no con un prodigio su un piatto destro da posizione ravvicinata. Con sedici punti di ritardo dalla quartultima, su diciotto disponibili, da ora in poi ogni giornata per il Crotone potrebbe essere quella della retrocessione aritmetica. Verdetto comunque ormai inevitabile. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.