Frattesi: «L’Inter un gruppo fantastico! Dopo un periodo difficile sto meglio!»

L’Inter si presenta nella sua versione più pazza alla prima di campionato a San Siro. Al termine del match vinto nel finale contro il Verona Davide Frattesi interviene su Dazn.

– Seppur con qualche difficoltà l’Inter riesce ad ottenere il titolo di campione d’inverno. Dopo la vittoria, per 2-1, sul Verona Davide Frattesi dichiara: «Cosa c’è di buono in questa partita? C’è tutto. La cosa più importante è che c’è un gruppo fantastico. Chi non gioca o gioca meno è sempre messo al centro dell’attenzione ed è una cosa fondamentale in un’annata così lunga. L’esultanza? Avrei fatto molto di peggio però non volevo un’altra ammonizione per l’esultanza. Era una palla come quella contro al Sociedad. Il tiro era bello, ho avuto un flash. Mi sono buttato e ho avuto fortuna. Adesso la sto vivendo meglio. C’è stato un periodo difficile perché quando sei abituato a giocare sempre non è facile. Non avevamo sempre il motore che girava al 100%. Questo gol mi ridarà sicuramente fiducia e spero di aiutare la squadra. Le partite difficili da vincere sono quelle così, sono quelle che ti fanno arrivare infondo. Io non ho mai lottato per questi obiettivi ma credo che sia questa la chiave».