Inter-Verona 2-1 al cardiopalma: la decidono Frattesi… E un rigore out!

Termina con il punteggio di 2-1 Inter-Verona, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0.

SECONDO TEMPO – Apertura di anno al cardiopalma per l’Inter, che trova una grande vittoria per 2-1 sul Verona. Dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Lautaro Martinez, nella ripresa è ancora il Toro a trovare il gol, che viene però annullato per una leggerissima posizione di fuorigioco di Acerbi sull’assist. Al minuto 66 è Calhanoglu a provarci con un siluro dalla distanza, che termina a lato di pochissimo. L’Inter fa comunque fatica a creare occasioni importanti e il tutto è il preludio del pareggio del Verona che arriva al minuto 74 tra i dubbi: Arnautovic perde palla subendo anche un contatto giudicato non falloso dal direttore di gara, ripartenza che trova Henry in mezzo all’area a chiudere l’azione con il gol dell’1-1. Poco dopo i nerazzurri, su una punizione battuta molto bene da Dimarco, hanno la possibilità di tornare avanti, ma Arnautovic da due passi dalla linea non riesce a ribadire in rete. Nel finale l’Inter prova un assalto per trovare la vittoria e succede di tutto: siluro di Bastoni che si stampa sulla traversa, Barella recupera palla e fa partire un potente diagonale deviato da Montipò e Frattesi come un rapace si getta sul pallone vagante trovando il gol del 2-1. Negli ultimi secondi si rischia la beffa: rigore regalato al Verona, Henry però dal dischetto colpisce il palo lasciando così il risultato sul 2-1. Finisce così una partita INCREDIBILE che regala i tre punti all’Inter!

INTER-VERONA 2-1

Lautaro Martinez al 13′, Henry al 74′, Frattesi al 90’+3