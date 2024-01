Lautaro Martinez: «Sappiamo della Juventus dietro. Non fatto tutto»

Lautaro Martinez ha partecipato a Inter-Verona, la partita che ha aperto il sabato dell’Epifania in Serie A. Queste le parole del giocatore, in campo al Meazza, a Inter TV nel dopogara.

TESTO – Torna in campo e al gol Lautaro Martinez in Inter-Verona: «Voglia di tornare al gol? Tantissima, mi è mancato tantissimo il campo. Sono contento di essere tornato ad aiutare i miei compagni. Era importante perché eravamo a casa nostra, contro una squadra che ha i suoi obiettivi e che veniva qui a San Siro a fare il suo lavoro. Dovevamo fare quello che avevamo preparato, non l’abbiamo fatto discretamente e dobbiamo migliorare tanto. Ci prendiamo questi tre punti con la consapevolezza che abbiamo la Juventus dietro: dobbiamo essere bravi a vincere le partite. Non abbiamo fatto quanto preparato in settimana, l’importante è aver preso i tre punti. Voglio essere sempre in campo, poi scelta del mister. Mi sono messo a lavorare doppio turno per tornare il prima possibile, in dodici giorni sono guarito e faccio i complimenti allo staff medico per il grande lavoro. Obiettivi? Continuare a crescere di squadra e gruppo. Ora abbiamo un’altra partita in Serie A, poi la semifinale in Supercoppa Italiana con la Lazio in Arabia Saudita. Prima la Serie A».