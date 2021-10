Dumfries: «Obiettivo? Primo gol con l’Inter! Mi sto ambientando»

Dumfries non sarà titolare in Lazio-Inter alle ore 18 (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato a Inter TV la partita che fa riprendere la Serie A dopo la sosta per le nazionali.

RITORNO IN CAMPO – Denzel Dumfries presenta Lazio-Inter di questo pomeriggio: «La Lazio è un’ottima squadra, io però ho molta fiducia nei miei compagni. Abbiamo un’ottima rosa, siamo convinti di poter vincere ma abbiamo grande rispetto per i nostri avversari, che sono una squadra molto forte. Il gol con l’Olanda? È sempre bellissimo quando gioco per la mia nazionale. Ho giocato bene e fatto gol, sono molto felice di questo. Il mio prossimo obiettivo è fare gol con l’Inter. L’ambientamento? Mi sto divertendo molto qui all’Inter. Mi sto trovando molto bene, i miei compagni sono fantastici e sto prendendo lezioni di italiano. Lo staff tecnico mi sta aiutando, c’è voluto un minimo per ambientarmi ma mi sto divertendo e trovando molto bene. Sono molto contento di essere qui all’Inter e sono pronto per lottare».