Lazio-Inter, gli squalificati per l’8ª giornata di Serie A. No diffidati

Lazio-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ottava giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il big match odierno, ancora senza diffidati ma con un biancoceleste fra gli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato poco fa con Spezia-Salernitana 2-1.



LAZIO-INTER sabato 16 ottobre ore 18 (8ª giornata Serie A)



Diffidati Lazio: nessuno (prossima partita Verona in trasferta)

Squalificati Lazio: Francesco Acerbi (due giornate)

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Inter: nessuno