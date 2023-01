Depaoli: «Obiettivo porta inviolata. Non vogliamo far fare gol all’Inter»

Il calciatore del Verona Fabio Depaoli ha parlato in questo modo della partita di questa sera a San Siro contro l’Inter, valida per la diciottesima giornata di campionato. Questo è stato il commento dai microfoni di Sky Sport.

DECISIVA – Fabio Depaoli ha detto questo sul Verona e la partita contro l’Inter: «Sicuramente tenteremo di non far fare gol all’Inter. L’obiettivo è la porta inviolata questa sera. Dobbiamo cercare sempre di tenere la porta inviolata, perché alla fine la qualità per segnare ce l’abbiamo e il gol lo troviamo. Se non prendiamo gol possiamo riuscire a portare 3 punti a casa».