Parolo: «Calhanoglu? Inzaghi ha suoi uomini! Supercoppa? Non ci pensa»

L’Inter tra pochissimo scende in campo a San Siro contro il Verona. Secondo Parolo, che conosce benissimo Inzaghi, il pensiero della Supercoppa con il Milan è ancora lontano. Le parole dell’ex centrocampista a DAZN

NO DISTRAZIONI -L’Inter scende in campo contro il Verona a quattro giorni dalla finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Secondo Marco Parolo, Simone Inzaghi non sta pensando a Riad: «Lui in questo momento cercherà di mettere in campo la miglior formazione, non pensa alla Supercoppa ma magari lo farà a gara in corso in base a come si mette la partita. Oggi schiera titolare anche chi non è al meglio perché vuole dare un’impronta e un peso a questa partita. Lui sposa 11-13 giocatori titolari, dopodiché gli altri anche se un titolare rientra all’ultimo gioca lui. A un certo punto della stagione cerca di mantenere la sua formazione, secondo me se Barella era in condizione avrebbe giocato anche lui. Calhanoglu gli dà garanzie. Dà peso a questa gara, anche Darmian gli sta dando equilibrio. Inzaghi cerca le certezze. Djuric? Acerbi in qualche modo riesce ad aggirare, però Djuric è un fattore e l’Inter deve stare attenta».

GESTIONE – Parolo prosegue interpretando i pensieri di Inzaghi: «In questo momento l’Inter, se andiamo a vedere la rosa completa, nella testa di Inzaghi mancano Lukaku e Brozovic. Poi a lui, che punta sugli esterni, mancano i cambi di gamba perché Gosens non riesce a rendere come Dimarco. L’unico cambio che voleva lui, Acerbi, è diventato titolare. Così come Mkhitaryan. Lui è molto bravo a costruirsi una squadra e nella gestione del gruppo, poi però sceglie i suoi uomini. Io lo ero nella prima parte di stagione, poi meno. Ragiona così e ottiene risultati».