De Vrij: «Non gioco con continuità, ma lavoro per essere pronto!»

Stefan de Vrij ha parlato per Dazn dell’ennesima vittoria dell’Inter, stavolta con la Salernitana. A San Siro un grandissimo spettacolo.

SHOW – Stefan de Vrij ha detto questo: «Noi studiamo ogni aspetto, diciamo anche ai raccattapalle di darci le palle subito. Facciamo gol battendo subito i falli laterali ed è una grande soddisfazione. L’Inter viene da un percorso di anni, siamo sempre cresciuti, siamo migliorati e poi vedi che quando giochi da tanto insieme c’è abitudine, ci sono le giocate. Un grande piacere far parte di questa squadra. Penso che è ancora lunga la stagione, le distanze bisogna vederle a fine stagione. Ci sono tante partite, noi diamo importanza a tutte. Fisicamente sto molto bene, sempre meglio giocare con continuità. C’è il ritmo, quando non giochi così tanto è difficile. Sono uno che lavora di più in allenamento per trovarmi pronto quando vengo chiamato. Griezmann e Depay sono giocatori fortissimi, Memphis lo conosco dall’Olanda ed è molto forte. Sarà una bella sfida per noi. Non penso che siamo entrati in campo settimana scorsa in maniera leggera. C’è anche la bravura dell’avversario, la Roma ha giocato molto bene e ha giocatori forti. Abbiamo sofferto insieme, però noi cerchiamo di approcciare bene le partite e oggi siamo stati bravissimi».