Inzaghi: «Orgoglioso di come gioca l’Inter! No turnover? Vi spiego»

Nuova conferenza post partita per Inzaghi, al termine di Inter-Salernitana. Il tecnico ha appena lasciato la sala stampa del Meazza, dopo l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Salernitana.

Ora l’Atlético Madrid come si affronta?

Abbiamo fatto un 2024 perfetto, ma è il percorso degli ultimi tre mesi che ci deve tenere sempre sul pezzo. Abbiamo fatto due partite ogni tre giorni solo a Riyad, poi abbiamo giocato ogni cinque-sei giorni preparandole bene. Adesso sappiamo che ce ne saranno di ravvicinate e dovremo prepararle nel migliore dei modi.

È questo il miglior anno della sua gestione all’Inter?

Tutti gli anni sono diversi l’uno dall’altro. L’anno scorso c’è stata una pausa lunghissima per i Mondiali ed era una cosa nuova per tutti gli allenatori, quest’anno non ci siamo fermati proprio e il primo anno ci eravamo fermati una settimana. In questi quarantacinque giorni abbiamo avuto tempo per allenarci nel migliore dei modi, abbiamo fatto dei carichi giusti ma conta come la squadra si allena. Questo spirito si vede in campo, ma sappiamo di avere tanta strada davanti a noi.

Inzaghi, quanta soddisfazione c’è da allenatore nel vedere come l’Inter la segue? Soddisfatto di Buchanan?

Per quanto riguarda Buchanan è un ragazzo che lavora molto bene, si è inserito nel migliore dei modi. Può ricoprire fascia destra e fascia sinistra senza nessun problema, ultimamente l’abbiamo provato anche a sinistra dove è entrato. Sono molto contento di lui, deve continuare a lavorare e cercare di capire i nostri principi: è un ragazzo che apprende tanto, deve ancora migliorare con la lingua ma sono contento di lui. Per quanto riguarda i ragazzi seguono me e il mio staff nel migliore dei modi, sui piazzati dobbiamo continuare. Mi rende orgoglioso vederli giocare così, ma dobbiamo continuare perché abbiamo tanta strada davanti a noi.

Perché niente turnover?

Ho fatto delle valutazioni col mio staff, giocando dopo sei giorni: avevamo recuperato bene dopo la partita di Roma. I ragazzi avevano lavorato bene negli ultimi tre giorni, ho deciso di cambiarne tre ma potevano essere di più. Ero tranquillo per come aveva lavorato la squadra negli ultimi giorni.

Giocata così anche per dimostrare che l’esonero di Filippo Inzaghi sia stato ingiusto?

Per quanto riguarda mio fratello ha già risposto lui e non ho altro da dire. L’abbiamo giocata per l’Inter, sapevamo di avere di fronte un avversario che ha impensierito delle grandissime squadre. Solo con un’Inter nel migliore dei modi potevamo archiviare la pratica già nel primo tempo.