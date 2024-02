Inter-Salernitana 4-0, tutto facile a San Siro… Serata da 10 (e lode)!

Termina con il punteggio di 4-0 Inter-Salernitana, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 3-0.

SECONDO TEMPO – Dopo la straripante prestazione del primo tempo, l’Inter cala i ritmi in questa ripresa contro la Salernitana, gestendo il risultato alla perfezione. Al 51′ Hakan Calhanoglu va vicino a calare il poker con un siluro da fuori area che Ochoa devia in qualche modo in calcio d’angolo. Ad andare nuovamente vicino al gol, un quarto d’ora dopo, ci pensa il neo-entrato Alexis Sanchez, la cui conclusione a botta sicura su un pallone in arrivo dalla destra viene deviata sopra la traversa dalla difesa avversaria. Il momento che tutti i tifosi nerazzurri aspettavano arriva al 77′, quando Tajon Buchanan fa finalmente il suo esordio in maglia nerazzurra dando il cambio ad Alessandro Bastoni. Poco dopo, invece, si strozza in gola l’urlo di gioia di Marko Arnautovic, che trova il primo gol a San Siro in stagione, ma il direttore di gara annulla tutto per una leggera posizione di fuorigioco. Nel finale l’Inter continua a gestire, senza però riuscire a trovare il gol del 4-0. Poco male, perché finalmente al 90′ arriva la sua gioia: ripartenza letale, Dumfries mette in mezzo dalla destra e Arnautovic si fa trovare pronto senza sbagliare, sigillando il risultato sul 4-0 proprio sul fischio finale. Si vola a +10 sulla Juventus a parità di partite giocate.

INTER-SALERNITANA 4-0

Thuram al 17′, Lautaro Martinez al 19′, Dumfries al 40′, Arnautovic al 90′