Inter-Salernitana, 3-0 (stretto) al 45′: la ‘ThuLa’ incanta San Siro!

Termina sul punteggio di 3-0 il primo tempo di Inter-Salernitana, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Dominio e spettacolo in questo primo tempo di Inter-Salernitana, chiusosi con un 2-0 che sta davvero stretto ai nerazzurri. Dopo solo due minuti è Thuram a sfiorare il gol, quando colpisce il palo su un tap-in ravvicinato dopo una respinta di Ochoa. Un altro legno lo colpisce Nicolò Barella, che al 6′ scappa sul filo del fuorigioco e si presenta da solo davanti al portiere messicano, ma il suo siluro si stampa sulla traversa. Nessuna paura però: al 17′ ci pensa Carlos Augusto, che con una galoppata sulla sinistra si guadagna il fondo e appoggia in mezzo per Thuram che deve solo spingere in rete il gol che vale l’1-0. Nemmeno il tempo di festeggiare che sempre Carlos Augusto – questa volta direttamente da rimessa laterale – pesca Lautaro Martinez al limite dell’area, con l’argentino che si appoggia per bene la sfera e lascia partire un destro imprendibile siglando il 2-0. Per la Salernitana piove sul bagnato al minuto 24, quando Jerome Boateng è costretto a lasciare il campo a Maggiore per un infortunio. Una frazione tutta a tinte nerazzurre (o, meglio, arancioni…) a San Siro, con gloria anche per il rientrante Dumfries: bellissima ripartenza con Barella che mette in mezzo, la palla finisce a Ochoa che non trattiene e del suo errore ne approfitta l’olandese con il tap-in del 3-0 a porta vuota. Il finale scivola via con l’Inter che fa melina, si va negli spogliatoi sul punteggio di 3-0.

INTER-SALERNITANA 3-0

Thuram al 17′, Lautaro Martinez al 19′, Dumfries al 40′