Lecce sconfitto e in dieci a -8 dall’Inter: il Torino passa nella ripresa

In attesa di Inter-Salernitana la venticinquesima giornata di Serie A comincia con Torino-Lecce. I salentini, che nel prossimo turno affronteranno la capolista, reggono un tempo per poi cadere 2-0 e chiudere in dieci.



SUCCESSO DI CASA – Il Torino vince 2-0 e riprende la marcia per l’obiettivo dichiarato dal suo tecnico Ivan Juric, ossia lottare per l’Europa. Prima occasione del Lecce: su angolo da sinistra esce male Vanja Milinkovic-Savic, Roberto Piccoli lo scavalca e salva sulla linea Adam Masina. Primo tempo non scintillante, verso la mezz’ora si accende Nikola Vlasic con una conclusione di poco a lato. I gol arrivano nella ripresa, con il vantaggio al 50′: palla vagante al limite dell’area toccata da un avversario che diventa buona per Raoul Bellanova, bel destro a incrociare e Wladimiro Falcone non può nulla. Primo gol in questa Serie A per l’ex laterale dell’Inter. A venti minuti dal termine il Lecce, che non ha una vera e propria reazione, resta in dieci: Marin Pongracic, ammonito in chiusura di primo tempo, commette un fallo evidente su Samuele Ricci e becca il secondo giallo. Salterà l’Inter, così come Patrick Dorgu ammonito sotto diffida. Subito dopo cross da sinistra, colpo di testa a botta sicura di Antonio Sanabria e fa un prodigio Falcone per negare il 2-0. Soltanto rinviato all’81’, quando su angolo sempre da sinistra stacca di testa Duvan Zapata sul primo palo blindando i tre punti per il Torino.