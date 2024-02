Inter-Salernitana 4-0, il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

Inter-Salernitana è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024.

UNA PASSEGGIATA – Poteva finire anche 10-0, per il divario visto in campo, ma all’Inter basta comunque travolgere la Salernitana per avere un altro dieci, quello dei punti di vantaggio sulla Juventus seconda con lo stesso numero di partite giocate. La capolista demolisce l’ultima in classifica fin dal primo minuto, quando Marcus Thuram prende il palo. Serve attendere un altro quarto d’ora per il gol del francese, che sblocca il risultato quando si poteva essere già 4-0. Neanche il tempo di segnare il nome del marcatore e ha già raddoppiato Lautaro Martinez, che supera Mauro Icardi come gol nell’Inter e fa dieci (numero che torna) contro la Salernitana. Le reti di Denzel Dumfries e Marko Arnautovic (al 90′) rendono più rotondo un risultato mai in discussione, senza energie spese prima dell’Atlético Madrid. Questo il tabellino di Inter-Salernitana.

INTER-SALERNITANA 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni (77′ Buchanan); Dumfries, Barella, Calhanoglu (66′ Asllani), Mkhitaryan (60′ Klaassen), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (60′ Arnautovic), Thuram (60′ Sanchez).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Dimarco, Darmian, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Boateng (24′ Maggiore), Pellegrino; Sambia, Coulibaly (64′ Weissman), Basic, Zanoli (83′ Kastanos); Candreva, Dia (65′ Legowski); Tchaouna (83′ Simy)

In panchina: Costil, Allocca, Martegani, Gomis, Manolas, E. Vignato.

Allenatore: Fabio Liverani.

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì (Cecconi – C. Rossi; Camplone; VAR Serra; A. VAR Valeri).

Gol: 17′ Thuram, 19′ Lautaro Martinez, 40′ Dumfries, 90′ Arnautovic.

Recupero: 1′ PT, 0′ ST.

Ammonito: Tchaouna (S).