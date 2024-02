Inter-Salernitana 4-0, pagelle: Carlos Augusto 8, Inzaghi show!

L’Inter vince con il risultato di 4-0 contro la Salernitana e si gode una serata di grandissimo spettacolo. Carlos Augusto doppio assist da 7.5, Simone Inzaghi è da 10 pieno. Le pagelle del match.

YANN SOMMER S.V.

Inter-Salernitana, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Un esterno in più, il tassello fondamentale della nuova catena di destra costruita alla perfezione da Simone Inzaghi.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Se l’Inter non smette mai di attaccare è anche grazie alla sua aggressività in anticipo su Dia. Non sbaglia un intervento.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Il lancio per Barella al primo tempo ricorda quello per il sardo contro la Juventus nell’anno dello Scudetto di Antonio Conte. Un sinistro delizioso, un giocatore capolavoro.

– dal 77′ TAJON BUCHANAN 6 – Si presenta a San Siro con un doppio passo che fa impazzire i tifosi.

Inter-Salernitana, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Timido per tanto tempo, con il freno a mano tirato e la convergenza verso i compagni dietro di lui. Poi trova il gol a fine prima frazione e si sblocca in positivo. Chiude con l’assist per Arnautovic.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Inizia malissimo con la traversa colpita davanti alla porta, ma non si può partire da sotto il voto di 6.5 in una partita del genere. Dinamico, veloce e sempre coinvolto nel gioco.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Non è costretto a tracciare linee geometriche per trovare i compagni, fa partire l’azione del gol del 3-0 recuperando palla su Dia.

– dal 65′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Entra bene in partita e tocca tanti palloni, fa un solo errore con un passaggio verso de Vrij intercettato da Tchaouna.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Due tiri sbilenchi nel primo tempo, comunque c’è e si sente come sempre. Impossibile non notarlo.

– dal 60′ DAVY KLAASSEN 6 – Gestisce al meglio e aggiunge minutaggio alla sua stagione.

CARLOS AUGUSTO 8 – Il dodicesimo uomo per eccellenza trova due assist in una delle sue poche partite da titolare. Il primo per Thuram con un ottimo passaggio rasoterra, il secondo per Lautaro Martinez con un astuto fallo laterale battuto velocemente.

Inter-Salernitana, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Si mangia un gol già fatto a porta vuota, si fa perdonare con il piattone poco dopo e arriva a quota 10 in campionato. Si diverte e gioca come un bambino al parco.

– dal 60′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Sfiora il gol su cross rasoterra di Dumfries, viene bloccato da un ottimo intervento di Pellegrino.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Ha una fame incredibile, non si arrende mai fino a che non trova il ventesimo gol in campionato. Supera Mauro Icardi all’ottavo posto della classifica all-time dei marcatori nerazzurri: 125 ufficiali, 99 in Serie A.

– dal 60′ MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Trova finalmente il gol di sinistro a tu per tu con Ochoa, gli viene però annullato. Non è proprio fortunato, però si rifà a fine partita con la sua prima rete a San Siro. FINALMENTE!

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 10 – Smentisce chiunque mettendo quasi tutti i titolari, riceve critiche per le scelte ma dimostra di avere ancora ragione chiudendo la pratica Salernitana in 20 minuti. La sua è una creatura perfetta, senza difetti o problemi da risolvere. Una delle meraviglie più divertenti e belle da vedere nel ventunesimo secolo, una delle squadre che rappresentano l’essenza pura del calcio. I tifosi sono entusiasti, i giocatori non vedono l’ora di contribuire seppur con il minimo spazio: tutti hanno un solo obiettivo e tutti amano giocare con questa Inter. A noi piace così, la perfezione in questa stagione si chiama F.C. INTERNAZIONALE.

Le pagelle degli avversari: la Salernitana di Liverani

SALERNITANA – Ochoa 5; Pasalidis 5, Boateng 5 (Maggiore 6), Pellegrino 4; Sambia 5.5, Coulibaly 5.5 (Legowski 6), Basic 5.5, Zanoli 6 (Kastanos S.V.); Tchaouna 5.5 (Simy S.V.), Candreva 5.5; Dia 5 (Weissman 6) All. Liverani 4