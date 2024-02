Lautaro Martinez: «Inter padrona del proprio destino. Rinnovo? Strada giusta»

Lautaro Martinez dopo Inter-Salernitana terminata sul punteggio di 4-0, su Sky Sport ha parlato dell’importanza di questa vittoria. Poi un commento anche sul rinnovo di contratto.

GRANDE MATURITÀ – Lautaro Martinez dopo Inter-Salernitana ha parlato così: «Approcciamo in tutte le partite alla stessa maniera, certe volte riusciamo, altre no. Noi cerchiamo sempre di fare sempre la stessa cosa, cercando di andare a prendere alti gli avversari. Vincere la classifica marcatori? Ho alzato la coppa a Riad e per me è stato bellissimo, adesso l’obiettivo è molto importante. Sempre umili, lavorando ogni giorno per migliorare. Siamo i padroni del nostro destino, con il mister lavoriamo anche sul punto di vista della maturità. Siamo più consapevoli e vogliamo dimostrarlo a ogni partita. Percorso in Champions League? Questo gruppo ha tanta forza, con l’arrivo dei nuovi ci siamo messi tutti a disposizione, noi lavoriamo per portare sempre più in alto l’Inter».

RINNOVO – Lautaro Martinez ha commentato così il rinnovo di contratto: «Siamo nella strada giusta, mancano solo dettagli. Non è una cosa facile, nessuna delle due parti ha fretta. Io sono tranquillo».