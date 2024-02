Moviola Inter-Salernitana: tutto in scioltezza, spiegazione sul 2-0

Inter-Salernitana ha avuto Piccinini come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Forlì, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SALERNITANA, PRIMO TEMPO – Marco Piccinini voto 6. Serata di assoluta tranquillità anche perché la partita si presta a una gestione senza difficoltà di alcun tipo. Chiede un rigore dopo tre minuti Marcus Thuram, ma Jérome Boateng non fa nulla né allunga la gamba e il contatto è semplicemente per la dinamica dell’azione, senza irregolarità. Prima che arrivasse il pallone al francese era regolare la posizione di Lautaro Martinez. Così come non ci possono essere dubbi sulla sua partenza in avvio di azione del 2-0, per un motivo semplicissimo: da rimessa laterale non esiste fuorigioco. Corretto il recupero palla che fa nascere il 3-0, con Boulaye Dia che non subisce fallo da Hakan Calhanoglu e Benjamin Pavard.

MOVIOLA INTER-SALERNITANA, SECONDO TEMPO – Altro contatto in area della Salernitana senza che ci sia nulla di particolare, al 52′ fra Toma Basic e Denzel Dumfries. Protesta un minimo il laterale dell’Inter, ma non ci sono gli estremi per fischiare fallo. L’unico cartellino, giallo, lo prende Loum Tchaouna al 71′ per un pestone in ritardo su Kristjan Asllani. In fuorigioco di poco Marko Arnautovic al 79′ su lancio da metà campo, non vale il suo gol del 4-0. Tre minuti più tardi Tajon Buchanan entra bene in area da sinistra, Junior Sambia gli mette le mani sul corpo prima che arrivi sulla linea e poi lo lascia, quando cade non c’è fallo. Regolare invece la posizione di Arnautovic sull’assist di Dumfries per il definito 4-0. Che è anche l’ultimo pallone della partita: si chiude senza recupero, non ce n’era bisogno.