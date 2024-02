De Vrij: «Vorrei giocare sempre. Vittoria per non dare speranza!»

Stefan De Vrij interviene al termine di Inter-Salernitana, in cui ha dato un ottimo contributo. Le parole del difensore nerazzurro nel post-partita di Sky Sport 24.

VITTORIA FONDAMENTALE – Con la decisione che lo contraddistingue Stefan De Vrij spezza i sogni delle avversarie che inseguono l’Inter in classifica: «Abbiamo dimostrato dall’inizio il segnale che volevamo dare oggi. Per noi era una partita fondamentale per andare a +10 e continuare a vincere e non dare speranza agli altri. Penso sia fondamentale quando attacchiamo non guardo la palla ma come siamo messi dietro, chi è andato avanti e chi deve rimanere. Perchè si può sempre perdere la palla ma è importante che siamo messi bene e possiamo riaggredire subito o evitare di prendere contropiedi importanti. Oggi siamo stati bravi, sempre sul pezzo, concentrati e in equilibrio».

GIOCARE SEMPRE – E sulle scelte di Simone Inzaghi Stefan De Vrij: «Mi sta stretto il ruolo di alternativa? Sì certo, sono un giocatore e vorrei sempre giocare. A volte il mister sceglie altri ma io penso sempre alla squadra prima e poi a me stesso. Vorrei sempre giocare ma quando giochi poco è importante che quando giochi fai vedere e dimostri il tuo valore. Sommer spettatore? Oggi è stato forse più spettatore ma è stato anche molto importante per noi con tantissime parate in momenti più complicati e anche in costruzione è bravissimo e ci dà tanta fiducia».

PASSO DOPO PASSO – Stefan De Vrij conclude, pensando alla sfida di martedì contro l’Atletico Madrid: «Chi pensiamo di poter battere in Champions League? Noi abbiamo tantissima fiducia in noi stessi. Con questa fiducia possiamo battere chiunque ma è sempre importante dimostrarlo ogni partita. Anche in partite come queste che sembrano facili ma non lo sono. Dipende sempre dal nostro approccio se sono facili o meno. Pensiamo passo dopo passo come abbiamo fatto l’anno scorso in Champions League. Turno dopo turno senza guardare troppo avanti».