De Ligt: «Fatta un’ottima gara! Inter intensa, primo tempo difficile»

De Ligt ha parlato al termine di Inter-Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

SODDISFAZIONE – Queste le parole di De Ligt: «Partita molto buona, abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo fatto il nostro gioco, anche l’Inter ha giocato bene con intensità. Soprattutto il primo tempo è stato difficile per noi, ma abbiamo fatto una buona gara. Sto giocando contro gli attaccanti più forti al mondo, all’inizio avevo difficoltà, ma poi giorno per giorno miglioro. Allenamenti? In Italia meno intensità, più tattica».