D’Ambrosio: «Da perdenti guardarsi indietro. Bayern Monaco sopra di noi»

Danilo D’Ambrosio ha analizzato la sconfitta in Champions League dell’Inter contro il Bayern Monaco. Il difensore nerazzurro, ai microfoni di Sport Mediaset, ha spiegato i motivi della prestazione e la voglia di riscatto.

ALTRO LIVELLO – Questa l’analisi di Danilo D’Ambrosio dopo Inter-Bayern Monaco: «Bisogna continuare a lavorare a testa bassa e uscire da questo momento difficile. Ci sono nel calcio, l’importante è non abbattersi. Ci sono alti e bassi in una stagione, bisogna essere bravi a essere equilibrati. Non siamo brocchi adesso, non eravamo fenomeni lo scorso anno. Analizziamo le sconfitte, ci sono degli errori ma dobbiamo anche guardare alle cose buone. Sicuramente il Bayern è un gradino sopra di noi. Ogni stagione fa storia a sé. Sarebbe da perdenti guardarsi indietro e crearsi alibi. Non ne vogliamo. L’unica squadra meglio di noi in queste tre sconfitte è stata il Bayern Monaco questa sera, contro Milan e Lazio sono stati invece tanti i nostri errori».