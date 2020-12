Darmian: “Inter, questi tre punti pesano! Bisogna soffrire, rigore…”

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Darmian ha parlato a Inter TV nel post partita di Inter-Napoli. Ecco come il giocatore si è espresso sulla vittoria nel turno infrasettimanale di Serie A, che ha portato i nerazzurri a -1 dal Milan capolista e bloccato sul 2-2 dal Genoa.

TRE PUNTI FONDAMENTALI – Matteo Darmian parla a Inter TV al termine di Inter-Napoli 1-0: «Sapevamo che non era una partita facile. Incontravamo un avversario forte, quando si vanno ad affrontare queste partite contro questo tipo di squadre se si portano i tre punti a casa valgono tanto. Oggi pesano questi tre punti. Fanno crescere: non era facile, abbiamo saputo soffrire perché in queste partite devi soffrire. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali e un segnale soprattutto a noi stessi. Dobbiamo pensare a lavorare e partita dopo partita, poi i risultati arriveranno».

GUADAGNATO – Darmian parla del rigore procurato: «In queste partite sono i dettagli particolari che fanno la differenza. Appena ho visto quella palla sapevo che poteva essere determinante, mi sono subito fiondato e ho cercato di toglierla dalla portata del portiere. A me dal campo era chiaro che fosse fallo, e così è stato. Alla fine è stato un episodio determinante. Sicuramente dopo una vittoria le energie si recuperano più facilmente. Siamo abbastanza abituati a giocare ogni tre giorni, perché lo facciamo dall’inizio dell’anno. Sicuramente faremo tutto il possibile per recuperare, anche se non abbiamo tanti giorni prima di ogni partita. Ci faremo trovare pronti per questi ultimi due impegni prima di Natale».