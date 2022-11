Correa: «Vogliamo dimostrare di essere l’Inter! Siamo qui per vincere»

Correa è stato intercettato all’Allianz Arena prima dell’inizio di Bayern Monaco-Inter, sfida valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League e che vede entrambe le squadre già qualificate agli ottavi. Il suo intervento a Sky Sport

CHANCE – Joaquin Correa parla così prima di Bayern Monaco-Inter: «Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra, che siamo l’Inter e siamo venuti qui per vincere. È importante per tutti quelli che giocano di meno, la rosa è lunga e non possiamo giocare tutti. Oggi è importante dimostrare che stiamo bene e che possiamo dare una mano. Io mi sento in fiducia, con quella voglia di giocare. Da inizio stagione sono concentrato a fare il massimo. A volte faccio meglio a volte no ma la stagione è lunga ed è importante rimanere concentrati».