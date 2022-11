Zhang di nuovo con la squadra: dirigenza al gran completo a Monaco

Proprio come a Firenze, anche questa sera a Monaco Steven Zhang ha seguito la squadra. A riportarlo il giornalista Marco Barzaghi di Mediaset Infinity.

DIRIGENZA AL COMPLETO – Tutta la dirigenza dell’Inter è questa sera a Monaco per seguire live la sfida contro il Bayern. Anche il presidente nerazzurro Steven Zhang, che ha seguito la squadra in trasferta proprio come successo già a Firenze. Una gara che a livello di risultato non ha più molto da dire, ma pur sempre una gara prestigiosa sia per il ranking UEFA, sia per le casse del club.