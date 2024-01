Barella: «Bella partita, tutti volevamo giocare. Ci siamo divertiti!»

Gran colpo dell’Inter all’Al-Awwal Stadium di Riyad. Dopo il 3-0 rifilato alla Lazio Nicolò Barella, premiato MVP, viene intercettato dai giornalisti di Mediaset.

DIVERTITI – L‘Inter si guadagna con forza e bravura l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. Al termine del match contro la Lazio Nicolò Barella dichiara: «È stata una partita veramente bella. Ci siamo divertiti in campo come non facevamo da tanto tempo. Abbiamo messo le nostre qualità. La Lazio è un avversario difficile, fa un pressing difficile da eludere. Ma oggi siamo stati bravi, con qualità e con tutti gli elementi. Avevamo tutti voglia di giocare, tutti volevano la palla, e questa è la cosa più bella».

Nicolò Barella, determinato e decisivo con l’Inter

LAVORATO TANTO – Barella continua: «L’Inter sta diventando una macchina perfetta? Sicuramente questo è quello che volevamo essere dall’inizio dell’anno. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello. Ora manca ancora tanto alla fine. Vogliamo vincere questo trofeo, vogliamo continuare in campionato. Per fare questo dobbiamo continuare a fare bene e a lavorare. La traversa? Mi avrebbe fatto piacere perché è stata un’azione bellissima. Ma non mi interessa. Possono segnare gli altri. A me va bene fare gli assist, aiutare la squadra. Questa è la cosa più importante, il resto non conta. Partiamo favoriti in finale? Il Napoli ha vinto 3-0 con la Fiorentina che è una squadra forte. Sono campioni d’Italia. Si possono vivere anche momenti difficili nella stagione ma le qualità dei giocatori non cambiano. Quindi dovremo stare attenti, fare la nostra partita e continuare a fare come stiamo facendo».