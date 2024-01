Inter-Lazio 3-0, il tabellino della partita di Supercoppa Italiana

Inter-Lazio è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo il tabellino della partita valida per le semifinali di Supercoppa Italiana 2023-2024.

IN FINALE! – L’Inter resta a Riyad e va a giocarsi la Supercoppa Italiana col Napoli! Semifinale dominata con la Lazio, col 3-0 che sta pure stretto per quello che si è visto in campo. Ossia un dominio dal 1′ al 93′, senza storia e senza nemmeno subire tiri in porta. La sblocca Marcus Thuram al 17′, al termine di una grande azione, poi Nicolò Barella colpisce la traversa in una delle tante occasioni non concretizzate di pochissimo. A inizio ripresa Pedro rifila un calcione a Lautaro Martinez, rigore netto ma serve il VAR per assegnarlo: trasforma il cecchino Hakan Calhanoglu. Diventa una passeggiata (con traversa del Toro) e nel finale c’è il tris di Davide Frattesi, servito in campo aperto da Henrikh Mkhitaryan su banale errore di Luis Alberto. Si gioca lunedì alle 20. Questo il tabellino di Inter-Lazio.

INTER-LAZIO 3-0 – IL TABELLINO



Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (67′ de Vrij); Darmian, Barella (67′ Frattesi), Calhanoglu (81′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (74′ Sanchez), Lautaro Martinez (74′ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Klaassen, Buchanan, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (83′ Hysaj), Gila, Romagnoli, Marusic (66′ Pellegrini); Guendouzi (51′ Luis Alberto), Rovella (51′ Cataldi), Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (66′ Isaksen).

In panchina: Sepe, Mandas, Patric, Kamada, Casale, Kamenovic, Zaccagni, Castellanos, Ruggeri, Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Baccini – Mokhtar; Marinelli; VAR Di Bello; A. VAR Di Paolo).

Gol: 17′ Thuram, 50′ rig. Calhanoglu, 87′ Frattesi.

Ammoniti: Romagnoli, Vecino (L), Calhanoglu (I).

Recupero: 1′ PT, 3′ ST.