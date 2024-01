Inter-Lazio 3-0, pagelle: Calhanoglu croccante 7.5, Inzaghi dà lezioni di calcio 8

L’Inter vince con il risultato di 3-0 la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio e si aggiudica la finale con il Napoli. Hakan Calhanoglu mette in scena lo spettacolo, Simone Inzaghi insegna il gioco del calcio. Le pagelle.

YANN SOMMER 6 – Ha giocato? Non si ricordano parate dello svizzero, sarebbe da senza voto.

Inter-Lazio, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Nel primo tempo compie una galoppata che ricorda Maicon, entrando in scivolata su Marusic e crossando poi al centro. Entrato perfettamente nei meccanismi del 3-5-2 di Inzaghi.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Lo deride, lo porta a passeggio, lo marca come un difensore d’altri tempi, Immobile non vede neanche l’ombra di un pallone.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – I suoi passaggi tagliano spesso il centrocampo biancoceleste e anche i cross verso l’area sono un pericolo costante.

– dal 65′ STEFAN DE VRIJ 6 – Prende il posto di Acerbi al centro della difesa e viene beffato solo dalla mano di Immobile. Irregolare.

Inter-Lazio, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Gioca un ottimo primo tempo, proprietà di palleggio migliori di quella di Dumfries, però manca nel tiro. Due volte ha l’occasione per segnare, due volte manca completamente il bersaglio.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – La traversa ancora trema, peccato perché avrebbe coronato un’azione splendida. Gioca un’ottima partita e domina a centrocampo.

– dal 65′ DAVIDE FRATTESI 7 – Entra facendo un break in mezzo al campo e creando superiorità. Trova un gol a campo aperto che chiude definitivamente i giochi.

HAKAN CALHANOGLU 7.5 – Si abbassa sulla linea difensiva, ha una panoramica che gli permette di vedere cose che gli altri faticano a vedere. Sventaglia dove vuole, lancia a destra e sinistra e mette in piedi uno spettacolo unico. Chiude il sipario con l’ennesimo gol di questa stagione, l’undicesimo precisamente.

– dall’80’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Come Barella sa sempre trovarsi in mezzo alle linee e risultare pericoloso per la Lazio. Fa sempre le corse giuste ed è fondamentale. Fa l’assist per il 3-0 di Frattesi.

FEDERICO DIMARCO 7 – Nelle azioni salienti della partita Fede c’è, su questo state certi. Con il tacco beffa la difesa della Lazio trovando Thuram a porta vuota, poi fa un cross perfetto per la traversa di Barella. Devastante sulla sinistra.

Inter-Lazio, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7.5 – Sfiora il gol di testa in tuffo, poi lo fa con un movimento da punta vera. Marcus è tutto: seconda punta, prima punta, raccordo tra centrocampo e attacco all’occorrenza primo difensore in fase di pressing.

– dal 73′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Non gli è richiesto particolare lavoro, fa passare la partita senza rendersi particolarmente protagonista.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Oggi è lui l’appoggio per la squadra. Viene incontro ai centrocampisti più di quanto faccia Thuram ed è lucido nelle scelte palla al piede. Sfortunato in zona gol nonostante guadagni il rigore, prende una traversa devastante.

– dal 73′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Recupera palla e nel momento giusto fa il passaggio giusto in profondità per Mkhitaryan che porta al gol del 3-0.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – La sua Inter chiude con un netto 3-0 la semifinale di Supercoppa Italiana. La partita poteva finire con cinque o sei gol di scarto, c’è stato un divario incredibile tra le due squadre. Dominio in lungo e in largo dal primo all’ultimo minuto di una gara in cui Sommer non ha ricevuto un singolo tiro in porta. Anche i subentrati danno risposte convincenti, da Sanchez all’autore della terza rete Frattesi. In Europa poche squadre giocano come l’Inter, anzi nessuna! Inzaghi porta a lezione di calcio i bambini dell’Arabia Saudita, questo è lo sport che all’Italia piace esportare nel mondo.

Le pagelle degli avversari: la Lazio di Sarri

LAZIO – Provedel 6.5; Lazzari 5.5 (Hysaj S.V.), Gila 6, Romagnoli 6, Marusic 5.5 (Pellegrini 6); Guendouzi 5 (Luis Alberto 6), Rovella 5 (Cataldi 6), Vecino 6; Felipe Anderson 5.5, Immobile 5, Pedro 4 (Isaksen 6) All. Sarri 5