Allegri: «Inter ancora la favorita! Per la partita recuperiamo giocatori»

Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita dopo Juventus-Salernitana 2-0 (vedi articolo). Il tecnico bianconero ritiene che l’Inter sia ancora la favorita per vincere la Serie A, nonostante il pessimo girone di ritorno. Per il derby d’Italia fra due settimane previsti alcuni recuperi (presumibilmente Bonucci, Locatelli e Zakaria).

LA CLASSIFICA – Massimiliano Allegri non rimette la Juventus in corsa per il titolo: «L’Inter è ancora la favorita per vincere il campionato, questo è sicuro. Perché? L’Inter potenzialmente ha quattro punti su di noi. La cosa di cui noi siamo contenti è che abbiamo chiuso questo periodo con una vittoria in casa: non era semplice, perché mercoledì abbiamo perso una partita dove l’ambiente respirava il passaggio. Direi che c’è rimasta addosso, i ragazzi sono stati bravi ad aggredire la partita perché era l’unico modo per togliercela. Per quanto riguarda la classifica invece la vittoria di oggi ci permette di allontanare quelle dietro, momentaneamente, e avvicinarci al secondo posto, perché l’Inter può essere a 63 come il Napoli. Ora pensiamo a recuperare durante la sosta, che ne abbiamo bisogno, e a recuperare giocatori. Poi vedremo cosa succederà negli ultimi cinquanta giorni della stagione, perché ormai siamo quasi alla fine».