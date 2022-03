Serie A, Juventus a -1 dall’Inter con Dybala e Vlahovic! Empoli-Verona X

La trentesima giornata di Serie A, dopo il lunch match tra Venezia e Sampdoria (vedi report), è proseguita alle ore 15.00 con Empoli-Verona e Juventus-Salernitana. I bianconeri vincono 2-0 portandosi a -1 dall’Inter mentre tra i toscani e i veneti finisce in parità

DOPPIO ERRORE – La trentesima giornata di Serie A è proseguita alle ore 15.00 con due sfide, vale a dire Empoli-Verona e Juventus-Salernitana. La squadra di Andreazzoli trova il vantaggio al 26′ con Di Francesco su assist dell’interista Pinamonti. Il risultato rischia di cambiare nel secondo tempo al 62′ quando l’arbitro fischia un rigore per il Verona: dal dischetto si presenta Simeone, ma Vicario para. Il direttore di gara decide però che il rigore va ripetuto: dal dischetto si presenta sempre Simeone che sbaglia nuovamente colpendo il palo. Dunque si rimane sempre sull’1-0 per l’Empoli. La squadra di Tudor non si arrende e trova il pari al 71′ con Cancellieri. I veneti sfiorano il clamoroso gol del sorpasso al 90′ con Barak che manda fuori di poco. La partita termina dunque sul risultato di 1-1.

SEGNALE ALL’INTER – La Juventus di Allegri, che per la prossima sfida con l’Inter perde un difensore (vedi articolo), inizia subito forte trovando la rete dell’1-0 con Dybala servito da Vlahovic. Al 29′ è proprio il numero 7 bianconero a siglare il raddoppio con un colpo di testa su cross di De Sciglio. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0, la Juventus nel secondo tempo si culla un po’ e la Salernitana si rende più pericolosa. Al 54′ i campani protestano per un presunto tocco di mano di Rugani ma per l’arbitro è tutto ok. Il match termina sul risultato di 2-0 per i bianconeri che si portano a -1 dall’Inter (che ha una partita in meno, ndr) in attesa dello scontro diretto in programma subito dopo la sosta.