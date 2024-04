Inzaghi, non solo il rinnovo: chiede un ‘patto’ all’Inter – TS

Dopo lo scudetto, Inzaghi avrà tempo e modo di definire il rinnovo di contratto con l’Inter per non iniziare la prossima stagione in scadenza. Tuttosport segnala però come non conterà solo l’aspetto economico, pur non essendoci dubbi sull’accordo.

SI FIRMA – Da lunedì anche Simone Inzaghi è nell’albo d’oro degli allenatori che hanno vinto uno scudetto. Il trionfo con l’Inter, conquistato nel derby col Milan, gli ha permesso di bissare la vittoria della Serie A ottenuta da calciatore con la Lazio nella stagione 1999-2000. In queste ultime cinque giornate, a partire da Inter-Torino, potrà dedicarsi a nuovi traguardi ma non solo. Perché – in parallelo – c’è da affrontare anche la questione contratto. Al momento, Inzaghi ha un’intesa con l’Inter fino al 30 giugno 2025: situazione che, se non affrontata subito, gli farebbe iniziare la prossima stagione in scadenza. Vero che con gli allenatori non è come con i calciatori, ma si eviterà questo scenario.

Inzaghi, rinnovo con l’Inter e patto con la società

LA RICHIESTA – A breve ci sarà un incontro con il club, per mettere nero su bianco sul nuovo contratto fino al 30 giugno 2027. Lo scrive Tuttosport, aggiungendo però come la vera richiesta di Inzaghi sia un’altra. Ossia delle garanzie da parte della società. Nello specifico, vuole che la squadra che ha appena vinto lo scudetto non venga smembrata sul mercato (leggasi alla voce cessioni eccellenti) e che si mantenga il progetto a un livello molto alto, per confermarsi non solo in Serie A ma anche in Champions League. Non ci sono richieste di acquisti costosi, solo di poter proseguire con questo gruppo che ha dimostrato di essere vincente. Il Manchester United negli scorsi mesi aveva provato a sondare Inzaghi, che però ha deciso di sposare il progetto Inter. E vuole che sia una squadra competitiva.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini