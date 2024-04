Buchanan, debutto dal 1′ sì o no? Le possibilità per Inter-Torino – CdS

Buchanan è uno dei possibili osservati speciali per Inter-Torino, visto che si attende ancora il suo debutto da titolare. Che però il Corriere dello Sport ipotizza come possa avvenire in un’altra circostanza.

QUANDO GIOCA? – Arrivato a gennaio dal Club Brugge, finora Tajon Buchanan ha fatto vedere cose interessanti ma solo per brevi spezzoni di partita. Sono appena cinque le sue presenze: 13′ con la Salernitana, 14′ col Lecce, 6′ col Napoli, 9′ con l’Udinese e 4′ col Cagliari. Tutte, come si può facilmente capire dal minutaggio, da subentrato e nemmeno come primo cambio. Con lo scudetto già raggiunto ora Simone Inzaghi potrà testare Buchanan anche in vista della prossima stagione, in modo da dargli un rodaggio in una situazione “morbida”. Ma il Corriere dello Sport non è convinto che ciò accadrà in Inter-Torino.

Buchanan, debutto dal 1′ rinviato a dopo Inter-Torino

LA PREFERENZA – Il titolare sulla fascia destra dovrebbe essere Matteo Darmian, come nel derby, visto che peraltro Denzel Dumfries è squalificato. A sinistra va invece Carlos Augusto al posto dell’affaticato Federico Dimarco. Per Buchanan è comunque previsto spazio seppur a gara in corso. Questo perché Inzaghi non pensa a grandi stravolgimenti oggi in Inter-Torino, non volendo staccare la spina e chiudere al meglio il campionato. Un turnover più evidente potrebbe vedersi sabato prossimo col Sassuolo: magari sarà lì l’esordio da titolare di Buchanan. Che, intanto, resta uno dei giocatori che faranno festa al termine della partita per lo scudetto conquistato lunedì scorso.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.