Inter-Torino, Juric sostituisce lo squalificato Linetty: la formazione – TS

Per Inter-Torino le uniche necessità di classifica sono quelle della squadra di Juric. Motivo per cui bisogna stare attenti alla formazione dei granata, che puntano ancora un posto all’Europa. Ecco quali saranno le scelte, stando a Tuttosport.

CHI GIOCA? – Inter-Torino per la squadra di Ivan Juric è un’opzione di rilancio. Il doppio 0-0 casalingo, fra il derby con la Juventus e il Frosinone domenica scorsa, ha di nuovo ridotto le possibilità dei granata di lottare per l’Europa. Ma potrebbe bastare l’ottavo posto, a oggi distante tre punti, quindi c’è ancora margine di ribaltare tutto nelle ultime giornate. Per farlo, l’allenatore croato dovrà sostituire lo squalificato Karol Linetty: per Tuttosport c’è Adrien Tameze, spesso utilizzato come terzo centrale, al fianco di Samuele Ricci. Sulla destra un ex come Raoul Bellanova, al centro della difesa Alessandro Buongiorno che è oggetto del desiderio proprio dell’Inter in vista del prossimo mercato estivo. Quest’ultimo avrà come compagni di reparto Mergim Vojvoda a destra e Adam Masina a sinistra. Davanti, contro il Frosinone era toccato a David Okereke far coppia con Duvan Zapata ma non ha convinto. Oggi tornerà Antonio Sanabria dal 1′, con Nikola Vlasic trequartista. In fascia sinistra c’è Ricardo Rodriguez, ex Milan, in porta Vanja Milinkovic-Savic che ha diciassette partite con la porta inviolata proprio come Yann Sommer che si troverà davanti oggi.

Inter-Torino, la probabile formazione di Juric

LE SCELTE – Questi i possibili titolari di Juric per Inter-Torino, secondo Tuttosport: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Tameze, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata.