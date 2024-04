Ferrieri Caputi arbitro di Inter-Torino: oggi esordio e record storico

Ferrieri Caputi sarà l’arbitro di Inter-Torino, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda della direttrice di gara della sezione di Livorno, ufficializzata nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Torino sarà la prima partita per Maria Sole Ferrieri Caputi come arbitro dei nerazzurri. È la sua decima presenza in Serie A, lei che è stata il primo fischietto donna nella storia del massimo campionato. Dopo l’esordio il 2 ottobre 2022 in Sassuolo-Salernitana, ha diretto tre partite nello scorso campionato e sei in questo. L’ultima tre mesi e mezzo fa, il 14 gennaio in Lazio-Lecce 1-0.

Record in Inter-Torino con Ferrieri Caputi e il trio femminile

LA DESIGNAZIONE – Ferrieri Caputi avrà come assistenti altre due donne, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Questo fa sì che, nella storia della Serie A, Inter-Torino sarà la prima volta con una terna tutta femminile. Lo stesso trio aveva già diretto Napoli-Cremonese del 17 gennaio 2023, ma era un match di Coppa Italia e non campionato. In aggiunta, c’è un altro primato che riguarda però solo l’Inter: mai, nella sua storia, aveva avuto un arbitro donna in una partita ufficiale. Per Ferrieri Caputi una lunga serie di primati da raggiungere alle 12.30.