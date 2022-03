Skriniar non rispamiato dalla Slovacchia: chiamato per due gare ‘inutili’

Niente pausa dalla Nazionale per Milan Skriniar. Nonostante la Slovacchia sia ormai fuori dai giochi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, il CT lo ha comunque convocato per le due amichevoli contro Norvegia e Finlandia.

CONVOCATO – Milan Skriniar non resterà ad Appiano Gentile in vista di Juventus-Inter. Il difensore nerazzurro, infatti, è stato convocato dalla Slovacchia. Niente pausa per lui, nonostante la sua nazionale dovrà disputare semplicemente due amichevoli, nel dettaglio contro Norvegia (il 25 marzo) e Finlandia (il 29 marzo). Il rientro a Milano, dunque, avverrà soltanto a metà della prossima settimana, a pochi giorni dallo scontro diretto di Torino.