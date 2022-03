Inzaghi, troppo prima o troppo poco ora? Stagione dai due volti

Dopo l’ennesimo deludente stop dell’Inter che complica ulteriormente le speranze scudetto, sorge spontanea una domanda. Il lavoro di Simone Inzaghi come va valutato? Al momento in linea con gli obiettivi dichiarati. Ma i due volti della stagione causano malumore.

DOUBLE FACE – Inutile girarci intorno. L’umore nell’ambiente Inter, al momento, non è dei migliori. Specialmente tra i tifosi, dove serpeggia – giustamente – delusione per gli ultimi risultati della squadra. Andando a vedere però quelli che sono gli obiettivi dichiarati della stagione, al momento il lavoro di Simone Inzaghi è da giudicare in linea con le richieste. In corsa per il quarto posto, qualificazione alla Champions League e Supercoppa Italiana conquistata. Nulla di meno di quanto richiesto. Questo, però, non può essere sufficiente per quanto visto negli ultimi due mesi. Ieri compreso, con lo stop in casa contro la Fiorentina.

Inzaghi, troppo prima o troppo poco ora? Giudizi da equilibrare

MERITI E DEMERITI – Simone Inzaghi fino al derby (o meglio, fino al 75′ minuto del derby) ha fatto vedere tutta la bontà del suo lavoro. Tanto da aver indirizzato il campionato verso il tanto agognato scudetto della seconda stella. C’è quindi da chiedersi quale sia la vera Inter. Le premesse estive direbbero che la squadra è quella che stiamo vedendo ora: senza più due elementi fondamentali (Lukaku e Hakimi), con tutte le lacune del caso. Lacune che il lavoro di Inzaghi è riuscito a mascherare fino a poco fa, portando alla domanda – lecita – di che squadra ci si può aspettare da qui in poi.

OBIETTIVI RIMASTI – La matematica non mente: con otto gare da giocare (nove, considerato il recupero col Bologna) sono ancora vive le speranze scudetto. Ma le prestazioni mostrate dalla squadra di Inzaghi nelle ultime gare portano più a guardare (anche “pessimisticamente”) alla bagarre per il quarto posto. Con anche l’obiettivo della Coppa Italia, con una semifinale di ritorno ancora tutta da giocare contro il Milan. I bilanci, naturalmente, devono aspettare fine stagione. Ma è certo che la stagione dai due volti dell’Inter è una delle tipiche montagne russe di emozioni alla quale i tifosi nerazzurri sono storicamente abituati.