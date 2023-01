Inter-Verona, i convocati di Zaffaroni: niente da fare per un ex nerazzurro

Inter-Verona, ci sono i convocati di Zaffaroni. Il tecnico degli scaligeri (vedi conferenza stampa) ha appena diramato la lista dei giocatori presenti per la sfida di San Siro

Inter-Verona, i 25 convocati di Zaffaroni

LE CONVOCAZIONI − Zaffaroni ha convocato 25 giocatori per Inter-Verona, match in programma domani sera. Out Verdi e Faraoni.

Sfida in programma a San Siro a partire dalle 20.45.