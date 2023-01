Inter-Verona, Barella e Calhanoglu ci saranno! Fuori tre giocatori − Sky

Ottime notizie in vista di Inter-Verona per Inzaghi. Sia Barella che Calhanoglu ci saranno. Out invece tre giocatori, il cui ritorno sarà posticipato a mercoledì

LE ULTIME − Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu saranno di Inter-Verona. Lo riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport. Ottime notizie per Simone Inzaghi, con il turco che è candidato anche per una maglia dal primo minuto. Niente da fare invece per gli altri tre infortunati: Lukaku, Brozovic e Handanovic. Rientreranno direttamente per la Supercoppa Italiana contro il Milan.