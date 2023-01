Inzaghi conferma Gagliardini per Inter-Verona! Si cambia a destra − Sky

Gagliardini, nonostante la pessima prestazione contro il Parma in Coppa Italia, dovrebbe essere riconfermato da Inzaghi anche per Inter-Verona. Un cambio anche a destra

PROBABILI SCELTE − Roberto Gagliardini verso una maglia da titolare per Inter-Verona. Il centrocampista ex Atalanta è pronto a rilevare ancora una volta Barella, il quale siederà quantomeno in panchina. Calhanoglu invece in cabina di regia con Mkhitaryan a supporto. Novità anche a destra. Verso la bocciatura Denzel Dumfries, al suo posto scalpita Matteo Darmian. Mentre in difesa ritornerà Acerbi e in avanti si va verso il tandem Lautaro Martinez-Dzeko. Argentino in vantaggio sul Tucu.