Zaffaroni: «Verona, Verdi non recupera ma un altro sì! Inter varie soluzioni»

Zaffaroni ha tenuto la conferenza stampa di vigilia di Inter-Verona. Ecco come il tecnico dell’Hellas, alla sua terza partita in Serie A, ha presentato la sfida in programma domani alle ore 20.45. Confermata l’assenza di Verdi, che si è infortunato lunedì (vedi articolo).

CONFERENZA ZAFFARONI – Questa la conferenza stampa di Marco Zaffaroni alla vigilia di Inter-Verona.

Che difficoltà di organico ci saranno per domani?

Rispetto all’ultima gara stamattina Lasagna si è allenato con la squadra, credo che ci siano delle possibilità che possa essere a disposizione. Invece abbiamo Verdi che nell’ultima gara ha avuto un problema muscolare, però fortunatamente dopo gli esami strumentali abbiamo constatato che non è una cosa di grave entità. Sicuramente non sarà a disposizione domani, però è una cosa lieve. Per quanto riguarda la partita di domani siamo quelli della Cremonese con la differenza che al posto di Verdi può essere a disposizione Lasagna.

Zaffaroni, cosa vede nei giocatori rispetto a prima della Cremonese e del Torino?

I risultati danno fiducia e autostima, sono due elementi fondamentali per esprimere le qualità di ognuno e complessivamente della squadra. Da questo punto di vista miglior medicina non c’è. Logico che l’autostima e la fiducia non devono mai andare oltre e diventare presunzione, quindi dev’esserci autostima e fiducia ma anche consapevolezza del percorso che comunque dobbiamo fare, nonostante questi risultati positivi. Questo ci deve aumentare automaticamente la condizione fisica e l’avere qualità nelle giocate, continuando su questa strada sapendo ed essendo consapevoli delle difficoltà che poi ci possono essere.

Che senso ha per il Verona affrontare l’Inter domani?

Sarà una gara da affrontare come tutte le altre, con grande attenzione e determinazione. Sappiamo ovviamente il valore dell’avversario, di grandissimo livello e che sicuramente sarà in lotta per vincere il campionato. Tra poco affronterà gli ottavi di finale di Champions League, ha una rosa ampia: queste cose le sappiamo, ma noi andiamo a giocarci la partita con le nostre armi consapevoli del tipo di gara che dobbiamo andare a fare, con grande umiltà ma anche determinazione. Sicuramente ogni partita è motivo di crescita, anche in questa vogliamo aggiungere qualcosa al nostro percorso.

Zaffaroni, cosa prova lei in questo inizio di carriera in Serie A?

Ho la consapevolezza di essere all’interno di un mondo che conosco bene. So che si vive molto di momenti, bisogna leggerli e sapere che comunque le cose cambiano da un giorno all’altro. Lo sto vivendo con questa consapevolezza, sapendo che il percorso da fare è ancora molto lungo. Si impara a dare il giusto valore a questi momenti, il percorso è complicato però vedo la determinazione e la volontà di raggiungere il nostro obiettivo. Lo vedo con questa consapevolezza.

Giocherebbe un euro sulla salvezza del Verona?

Sì, altrimenti non avrei accettato. Poi non ci raccontiamo le favole e sappiamo che il percorso è difficile, per noi ma anche per le altre squadre che hanno punti in più. Farne in qualsiasi campo di Serie A è difficile e duro, però con questa consapevolezza ce la vogliamo giocare sino alla fine.

Cos’ha portato Zaffaroni nel Verona di Bocchetti?

Sono arrivato all’interno di uno staff consolidato, dove ognuno ha i propri compiti e li svolge al meglio. Secondo me questo gruppo stava già lavorando in maniera corretta, poi nel calcio e nella vita ci sono momenti in cui raccogli risultati e altri in cui ci vuole più tempo. Si tratta di continuare a lavorare sulla strada dove si crede di andare nella maniera giusta, cercando di modificare con qualche sfumatura. In questo momento la differenza è che sta arrivando anche qualche punticino, questo dà fiducia e l’obiettivo è continuare a lavorare su questa strada.

Sappiamo benissimo che non entra nel merito delle questioni di mercato, ma si parla di Verdi e Henry. Come li ha trovati?

Li vedo attenti e concentrati sul lavoro della squadra, per me fanno parte del gruppo al 100% sia in termini di comportamenti sia di attenzione verso la squadra. Da questo punto di vista non ho notato nulla di tutto questo, secondo me fanno parte assolutamente del nostro gruppo. In questo momento.

Per Inter-Verona di domani c’è la possibilità di vedere Veloso oppure una mediana più muscolare?

La difficoltà di questo momento è che comunque non si giocava da tanto e adesso i giorni fra la partita con la Cremonese e questa non sono da settimana piena. È logico che in questi giorni la difficoltà principale sia stata recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali, perché la partita dell’altro giorno sappiamo tutti che rivestiva un’importanza particolare. A livello nervoso la squadra ha speso tanto, questi giorni sono destinati soprattutto a un recupero fisico e mentale. Le ultime valutazioni le faremo oggi, però credo che tutti i giocatori a centrocampo siano pronti per giocare sia dall’inizio sia per spezzoni di gara.

Dawidowicz, Ceccherini e Hien stanno dando certezze in difesa.

La scelta è ricaduta su di loro però ci sono altri ragazzi che stanno lavorando bene. Sappiamo che le partite da giocare sono tante, abbiamo dei valori da questo punto di vista che ci consentono di poter cambiare. In queste due giornate è andata così, però ci sono delle garanzie anche dagli altri difensori.

Lazovic è una sicurezza, con la doppietta alla Cremonese. Con la crescita di Doig sulla sinistra c’è la possibilità di confermarlo sulla trequarti?

Sulla forza dell’avversario credo non ci siano dubbi, l’Inter è una squadra di altissimo livello che fa gol con grande facilità e con soluzioni diverse. Ha degli attaccanti importanti che combinano molto bene, sono molto fisici e in ogni palla possono metterti in difficoltà. Ci aspettiamo questo tipo di partita, per contenere l’avversario servirà determinazione. Il tipo di gara da dover affrontare lo sappiamo, poi per quanto riguarda Lazovic è un giocatore molto duttile che capisce il gioco. È molto intelligente, sa districarsi in molte zone sia sull’esterno sia verso il campo. Sono soluzioni del momento, quando si hanno occasioni di questo tipo bisogna scegliere bene.

Quando tornerà Faraoni?

Sta proseguendo il lavoro. Adesso so che la prossima settimana dovrà fare un’ulteriore verifica, chiaramente siamo sulla via del recupero. Si avvicina il giorno del rientro, chiaramente quando si parla di problemi muscolari bisogna rispettare determinati tempi. Sta proseguendo bene il discorso del rientro, credo che siamo in linea coi tempi.

Zaffaroni, qual è la situazione di Gunter? Era titolare prima, così come Hongla, ma ora col suo arrivo non più.

Credo che ci siano tanti potenziali titolari nella nostra squadra. Poi dopo è logico che alcune volte c’è un momento in cui gioca uno o l’altro, però assolutamente Gunter è un giocatore pienamente del Verona al 100%. Non ci sono discussioni in questo momento.