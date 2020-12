Inter-Shakhtar Donetsk, Conte ne conferma 9: ecco i ballottaggi

Antonio Conte Inter

Domani si giocherà Inter-Shakhtar Donetsk (ore 21.00). Rispetto alla sfida contro il Borussia Monchengladbach, Conte ne confermerà nove, con due soli ballottaggi.

CONFERME – Inter-Shakhtar Donetsk è una sfida che non lascia margini a esperimenti di formazione. Domani l’obiettivo è la vittoria, e non solo per motivi di classifica. Pertanto Antonio Conte ritroverà l’approccio che già guidò il percorso nella fase finale dell’ultima Europa League. Squadra che vince non si cambia, quindi le modifiche saranno minime rispetto alla vittoria di Monchengladbach. Specie alla luce dei problemi fisici di Arturo Vidal nelle ultime ore.

SCELTE – Il centrocampo titolare dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk sarà quello composto da Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, con Marcelo Brozovic a condurre la regia. Il pacchetto difensivo è intatto, così come la coppia d’attacco con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Gli unici ballottaggi che attanagliano Conte riguardano le corsie esterne. A sinistra potrebbe partire Ivan Perisic dal 1′? A destra, invece, da capire se la maglia titolare andrà a Matteo Darmian come in Germania, o ad Achraf Hakimi, dopo la sfavillante doppietta contro il Bologna. Dubbi che probabilmente Conte scioglierà solo all’ultimo minuto.