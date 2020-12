Inter-Shakhtar Donetsk, Vidal non si è allenato: domani verdetto finale – Sky

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Inter-Shakhtar Donetsk con molta probabilità non vedrà Arturo Vidal a disposizione di Conte (vedi articolo). Secondo le ultime di Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, il cileno non ha preso parte all’allenamento odierno

QUASI FUORI – Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma mercoledì a San Siro e valida per l’ultimo round della fase a gironi di Champions League. Antonio Conte si prepara a perdere Arturo Vidal: «Vidal non ha partecipato all’allenamento, domani sarà ulteriormente rivalutato ma le possibilità di vederlo non sono tantissime. Domani arriverà il verdetto finale, ma si va verso il forfait», così Matteo Barzaghi su “Sky Sport”.