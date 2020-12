Osimhen salta anche l’Inter? Le condizioni dell’attaccante del Napoli

Victor Osimhen Napoli-Atalanta

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è ancora fuori per l’infortunio alla spalla subito in Nazionale. Ecco le sue condizioni, anche in vista della sfida contro l’Inter (mercoledì 16 dicembre), riportate da “Rai Sport”.

FORFAIT – Victor Osimhen è fuori dai giochi dall’ultima pausa delle Nazionali. L’attaccante del Napoli ha subito un serio infortunio alla spalla negli impegni con la nazionale della Nigeria, e deve ancora rientrare a disposizione di Gennaro Gattuso. Anzi, secondo quanto trapela nelle ultime ore, il neo-acquisto azzurro potrebbe rimanere fermo ancora a lungo. Con ogni probabilità, infatti, salterà anche la sfida contro l’Inter, di mercoledì prossimo.