Mancini: “Felice del lavoro fin qui, abbiamo giovani bravissimi. Europeo…”

Roberto Mancini Italia

Roberto Mancini è stato intervistato da “Sky Sport” dopo il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 (vedi articolo). Il CT della nazionale italiana ha parlato dei giocatori a sua disposizione, tra cui anche i giovani dell’Inter tra cui sicuramente spiccano Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

GIOVANI PROMETTENTI – Roberto Mancini ha parlato della propria squadra, dopo il sorteggio dei gironi per le qualificazioni al Mondiale 2022. Tanti gli elogi ai suoi giocati, specialmente i giovani, tra cui spiccano anche Nicolò Barella e Alessandro Bastoni dell’Inter: «Sono felice del lavoro fatto fin qui, soprattutto per merito dei giocatori. Abbiamo tanti giocatori con un livello qualitativo molto alto che ci ha permesso di impostare un lavoro più di tipo tecnico e tattico che fisico. Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani bravissimi che danno sempre il massimo. All’Europeo andremo per vincere, non pper arrivare secondi. La squadra per la competizione sarebbe già pronta se avessimo giocato quest’estate, ci sarebbero stati quelli che se l’erano meritata con le qualificazioni. Adesso però sono emersi tanti altri bravi giocatori e a maggio decideremo».